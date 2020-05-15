Новым Kia Sorento можно будет управлять с брелока

15.05.2020, 15:30, Новости дня

Новое поколение кроссовера Kia Sorento получит функцию контроля парковки с брелока, которая пригодится там, где машины стоят так плотно, что дверь просто не открыть.

Возможность парковать автомобиль, стоя с ним рядом предлагает, к примеру, BMW, но теперь такой полезной функцией оснастили и новый Kia Sorento. Водитель выходит из машины и командами с брелока загоняет машину на парковочное место, пишет “РГ”. Правда, управлять колесами не получится: машина может ехать только вперед или назад, так что перед парковкой еей все равно придется правильно выставить.

Также новый Sorento получит автоматическую блокировку задних дверей, когда рядом проходит пешеход или проезжает велосипедист, блокировку старта на перекрестке с пересечением полосы встречного движения, по которой едет другой автомобиль, а также автоматическое включение тормозов после удара сзади в ДТП, что Sorento после этого не “догнал” машину впереди.

Экстерьер новинки не представляет никакого секрета уже не один месяц: Kia отгружала информацию о новом “Соренто” по частям. Кроссовер стал на 10 мм длиннее, выше и шире, чем раньше, но за счет более коротких свесов колесная база выросла сразу на 35 мм – до 2815 мм. Силуэту придали больше динамики, а еще Sorento впервые можно будет снабдить 20-дюймовыми колесными дисками (в базе – 17-дюймовые).

Архитектурной доминантой интерьера станут два монитора – 12,3-дюймовый для приборной панели и 10,25-дюймовый – для мультимедиа и навигации. В списке доступного оборудования названы атмосферная подсветка с выбором из 64 цветов, беспроводная зарядка, акустика Bose и доступ к множеству онлайн-сервисов, а отделать салон можно будет черной тканью, обычной кожей (черной, серой или в комбинации) или черной кожей наппа. Правда, для базовых исполнений предусмотрена скромная система с 8-дюймовым экраном.

В целом же салон Sorento стал значительно просторнее: к примеру, минимальный объем багажника семиместной модификации вырос на треть и достигает 187 л (у гибридных моделей – 179 л). Максимально в “Соренто” можно будет погрузить до 910 л в пятиместном варианте. А еще кроссовер снабдили электроприводом складывания сидений второго ряда, причем для того, чтобы пропустить пассажиров на “галерку”, они сдвигаются на 45 мм дальше, чем ранее.

Утверждается, что кроссовер обзавелся полностью переработанными подвеской и рулевым управлением, но в детали в Kia не вдаются: известно лишь, что кузов кроссовера стал на 4% жестче. Зато набор ездовой электроники пополнился переключателем режимов Terrain Mode, который включает в себя предустановленные настройки для езды по грязи, песку или снегу.

С новым поколением Kia Sorento обзавелся сразу несколькими гибридными установками, и далеко не все из них “подключаемые”. Скажем, 230-сильное сочетание 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя оснащено батареей лишь на 1,49 кВтч, а вот у Sorento Plug-in Hybrid появится уже полноценный блок аккумуляторов – но о нем обещают рассказать только в конце года.

Для разных рынков Kia приготовила и несколько вариантов дизельных моторов. На родине и в Европе вседорожник снабдят 2,2-литровым двигателем с отдачей в 202 л.с. и 440 Нм в паре с новым восьмиступенчатым роботом с “мокрыми” сцеплениями. А в США будет доступен еще и 2,5-литровый агрегат, развивающий 281 л.с. и 421 Нм. Будет и бензиновый атмосферный 6-цилиндровый мотор на 3,5 л (272 л.с. и 332 Нм).

Собирать Sorento планируется на заводах в Корее – для рынка Европы, и США – для местных продаж. Доступен к заказу новый кроссовер окажется в третьем квартале нынешнего года.

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