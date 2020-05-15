Самолеты рекомендовали заполнять не более чем наполовину

15.05.2020, 15:30, Новости дня

Роспотребнадзор потребовал продавать билеты на авиарейсы с расчетом заполняемости самолетов только на половину посадочных мест, такая мера необходима для постепенного возобновления воздушного сообщения после снятий ограничений по коронавирусу.

«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета (количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест), а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу (в т.ч. относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места)», – сообщается в письме ведомства, адресованного Минтрансу и Росавиации, передает RNS.

Также в письме рекомендуется членам экипажей и пассажирам использовать маски и перчатки, организовать контроль за их ношением в полете. Представители авиакомпаний должны при посадке мерять температуру пассажирам, не допускать на борт людей с признаками ОРВИ и исключить скученность пассажиров при посадке и высадке.

«Предусмотреть обработку рук пассажиров перед посадкой на борт…, осуществление членами экипажа контроля за соблюдением пассажирами мер социального дистанцирования в течение всего полета, в т.ч. ограничение их передвижения во время полета…, осуществление контроля за состоянием здоровья пассажиров в течение полета. Информирование соответствующих служб аэропорта прибытия в случае выявления на борту пассажиров в признаками инфекционного заболевания», – отмечается в документе.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения, но выступила против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами.