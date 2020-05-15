Алёна Кравец рассказала о вернувшихся из-за границы и «закупившихся аппаратами ИВЛ» жителях Рублёвки

15.05.2020, 15:30, Разное

Актриса, певица и телеведущая Алёна Кравец в очередной авторской колонке для интернет-портала Teleprogramma.pro пояснила о том, как живут во время карантина богатые люди Подмосковья. К примеру, на Рублёвке, по словам артистки, все «тихо сидят по домам», возвратившись из-за границы, где у многих из них имеется собственная недвижимость.

Алёна Кравец отметила: жители Рублёвки запаслись на период самоизоляционного режима всем необходимым, а некоторые даже приобрели аппараты искусственной вентиляции лёгких. Автор материала приятно удивлена тому факту, что данная элитная территория Москвы не пустует, как обычно, а практически все особняки на сегодняшний день заселены вернувшимися из-за границы хозяевами либо арендаторами. Звезда назвала такое положение дел одним из «позитивных следствий карантина».

Доход Алёны Кравец, как и всех остальных представителей российского шоу-бизнеса, существенно сократился из-за коронавирусного кризиса. «На сегодняшний день меня, как и других творческих людей, неплохо зарабатывавших до пандемии, затронули карантинные отграничения. Отменены все концерты и выступления – и в нашем государстве, и за границей; сорвана большая часть рекламных и фэшн-съёмок; приостановлена работа в кино. У меня нет возможности проводить мастер-классы и презентации товаров моего бренда, а также исполнять песни, включая новую музыкальную композицию “Секрет”», – пояснила Алёна Кравец, добавив – она непременно выдержит этот удар, как и многие другие потрясения, происходившие в её жизни ранее, ведь надеется на помощь Бога и старается настраиваться на позитив.