Продюсер Фадеев предсказал превращение российских рэперов в «гномов»

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15.05.2020, 15:30, Новости дня

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал российских рэперов. По его мнению, то, как живут и говорят такие исполнители – «это зашквар».

«Раньше я слушал это, для меня это было клево, а потом увидел, как они живут и что говорят в своих текстах <…> для меня это зашквар. То есть он ездит на каком-нибудь лакшери-автомобиле, а сам типа за улицу качает, это что, правда? Они качают, что такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши», – сообщил продюсер в интервью платформе Premier.one, передает РИА «Новости».

Фадеев уверен, что российские рэпперы продаются за «пару сотен тысяч долларов», но есть и исключения, такие, как «Скриптонит».

«Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается», – сказал продюсер.

Ранее Фадеев заявил, что временно перепрофилирует свою мебельную фабрику для производства медицинских кроватей и прочей мебели для больничных палат, которые он будет поставлять медучреждениям бесплатно.



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