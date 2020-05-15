Определен срок жизни коронавируса на деньгах

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15.05.2020, 15:30, Новости дня

Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, сообщил микробиолог Евгений Плисов.

«Главное – не купюры, хотя это тоже важный предмет, который вы передаете из рук в руки разным людям в период эпидемии, важно обеззараживать то, чем вы трогаете лицо, то есть руки», – рассказал Плисов телеканалу «Звезда».

Комментируя вопрос об обеззараживании купюр, Плисов сказал, что лучшим решением будет оставить их полежать на пару дней.

Специалист рекомендовал не использовать наличные во время пандемии. По его словам, лучше пользоваться бесконтактной оплатой, если имеется такая возможность.

Также Плисов заявил, если требуются поправить маску на лице, необходимо делать это аккуратно, чтобы не увеличить риск заражения.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова назвала наиболее комфортные для кожи маски и перчатки. Официальный представитель информцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников объяснил предназначение масок и перчаток. 



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