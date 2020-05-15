Политолог Михеев заявил о «сектантах» в элите РФ, поддерживающих Запад

15.05.2020, 15:30, Разное

Политолог Сергей Михеев считает, что в числе элиты РФ имеется много «сектантов», ориентированных на Запад. Они уверены, такие страны несут РФ только добро.

Эксперт, выступая в эфире канала «Россия-1», подчеркнул, что подобный утопизм мышления свойственен многим лицам, входящим в состав российской элиты. Эти люди винят во всех бедах свою страну и ее руководство, при этом свято веря в «добродетель западных институтов», хотя сейчас существует много доказательств, указывающих на работу Запада, направленную на уничтожение современной России.

Как отмечает Михеев, сейчас в государстве появилось много представителей элиты с «сектантским мышлением», пребывающих в иллюзии «всеблагости» Запада. Политолог не исключает, что к таковым относился Михаил Горбачев, уничтоживший могущественную страну ради дружбы с западными регионами, информирует «ПолитЭксперт».