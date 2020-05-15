Для доставки россиян из-за рубежа запланированы более 20 рейсов

15.05.2020, 15:16, Новости дня

Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов российских туристов из-за границы в период до 25 мая.

Так, 16 мая запланированы рейсы Ларнака – Санкт-Петербург, Луанда (Ангола) – Москва и Ташкент – Ростов-на-Дону, сообщается в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

Далее на 17 мая запланировано пять рейсов: из Бишкека и Кишинева в Москву, из Ташкента в Казань, из Еревана в Воронеж и перелет Вена – Будапешт – Санкт-Петербург – Москва.

Позже, на 18 мая, запланированы рейсы Баку – Москва, Ереван – Минеральные Воды, а также долгие рейсы с несколькими посадками: София – Бухарест – Санкт-Петербург – Москва и Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва.

На вторник, 19 мая, запланированы четыре вывозных рейса: из Ташкента в Петербург, из Тегерана в Москву, из Лиссабона в Малагу и затем в Москву, а также из Парижа в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге.

На 20 мая запланирован рейс из Ташкента в Москву и рейс Мальта – Ларнака – Москва.

Отмечается, что 21 мая состоится рейс Тривандрум (Индия) – Калькутта – Екатеринбург – Москва.

На 22 мая запланирован рейс Куала-Лумпур (Малайзия) – Пномпень (Камбоджа) – Новосибирск – Москва, а 23 мая рейс Ташкент – Москва.

На 24 мая рейсы не запланированы, а 25 мая состоится один рейс из Душанбе в Москву.

Ранее и. о. главы российского правительства Андрей Белоусов подписал распоряжение о выделении Министерству иностранных дел 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом.

Представитель МИД Мария Захарова рассказывала о «сложнейшем» рейсе по вывозу россиян из Индии.