 

Украинский политолог в эфире у Соловьева извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»

15.05.2020, 15:16, Новости дня

Политолог из Украины Вадим Карасев извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС», которую он допустил в ходе полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.

«Это было неудачное выражение, оговорка не к месту для усиления аргументации о том, что во время Второй мировой войны на стороне немцев воевали коллаборанты разных национальностей», – сообщил политолог в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», передают «Вести».

Карасев отметил, что сама война носила расовый характер, целью нацистов было уничтожение в том числе украинцев.

Политолог отметил, что на Украине идет жесткая идеологическая борьба.

«Миллиметр право, миллиметр влево – тебя уже обвиняют в том, что продался бандеровцам или работаешь на Россию», – сказал Карасев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев окончательно выгнал из собственной передачи на канале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.



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