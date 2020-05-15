Украинский политолог в эфире у Соловьева извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»
15.05.2020, 15:16, Новости дня
Политолог из Украины Вадим Карасев извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС», которую он допустил в ходе полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
«Это было неудачное выражение, оговорка не к месту для усиления аргументации о том, что во время Второй мировой войны на стороне немцев воевали коллаборанты разных национальностей», – сообщил политолог в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», передают «Вести».
Карасев отметил, что сама война носила расовый характер, целью нацистов было уничтожение в том числе украинцев.
Политолог отметил, что на Украине идет жесткая идеологическая борьба.
«Миллиметр право, миллиметр влево – тебя уже обвиняют в том, что продался бандеровцам или работаешь на Россию», – сказал Карасев.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев окончательно выгнал из собственной передачи на канале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
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