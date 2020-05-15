Названа доля бессимптомных пациентов с коронавирусом

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15.05.2020, 15:16, Новости дня

Половина пациентов с коронавирусом в РФ не имеет симптомов, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Очень высока доля асимптомных случаев: в Москве – до 60%, в целом по стране – почти половина, каждый второй случай», – сообщила Скворцова, передает ТАСС.

При этом прирост числа заразившихся стабилизировался, отметила она.

«В течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицирования составляет около 10,5 тыс. с некоторыми колебаниями», – добавила глава ФМБА.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить, темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 598 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания. 14 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.



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