 

Мнение: Пассажир без маски – что террорист или убийца?

15.05.2020, 15:15, Разное

Наручники сзади и конвоирование в согнутом положении применяется к особо опасным преступникам. К террористам, убийцам, насильникам-садистам…. Можно было бы подумать, что именно такого преступники задержали полицейские….

Но задержанный – всего лишь парень, у которого нет маски, и он прикрывал лицо салфетками…

Сколько угодно можно говорить, что у полиции нет плана по  штрафам, но когда смотришь такие видеозаписи, понимаешь, что план был, есть и будет.

Сколько угодно можно заниматься улучшением репутации полиции, но когда смотришь такие видеозаписи, понимаешь, что репутация полиции неисправима.

Пока в полиции будут служить недоумки, которые, видимо, живут по принципу «ксива есть – ума не надо», обыватели в массе своей, думаю, так и будет считать всех полицейских поголовно козлами и негодяями. Хотя очевидно же, что не все сотрудники МВД такие. Так или не так?

И еще. Когда эти конкретные сотрудники,что на видео,  возвращаются домой, что они рассказывают своим матерям, женам, детям? Что их служба «и опасна, и трудна»?

Источник: Ирек Муртазин



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