Вирус молчания

15.05.2020, 15:10, Разное

О чем не говорят и о чем кричат федеральные телеканалы.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Блогер и журналист Ирина Шихман сняла и показала на своем авторском YouTube-канале «А поговорить?» фильм под названием «Вирус молчания». В это же время Беларусь лишила аккредитации и выдворила прочь съемочную группу Первого канала, сделавшую для программы «Время» сюжет о небывалой вспышке коронавируса в стране.

Это не в огороде бузина, а в Киеве… то есть в Минске «батька». Просто так совпало. Фильм. Сюжет. Выдворение.

В фильме Ирины Шихман «Вирус молчания: о чем категорически запрещено говорить врачам» медики из обычных районных больниц рассказывают о своем бедственном положении: средств защиты катастрофически не хватает, принимать их от благотворительных фондов им зачастую запрещает администрация, некоторые сотрудники за свои деньги закупают марлю и сами шьют себе маски, которые отнюдь не гарантируют защиту от заражения. Но обо всем этом персонал большинства клиник говорить открыто боится — под угрозой увольнения. Пока доктора и медсестры плачут от бессилия и отчаяния, главврач одной из подмосковных больниц, отгородившийся от своих же сотрудников (и вируса) специально возведенной стеной, рапортует: «Мы всем обеспечены полностью».

Фоном за кадром звучат победные сводки, доносящиеся из телевизора: там-то и сям-то больницы оснащены всем необходимым, развернуто дополнительное количество мест для нуждающихся в лечении, медицинский персонал обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. Отдельно телекамера фиксирует нарядные билборды, развешанные на московских улицах. С них на немногочисленных прохожих глядят врачи, оказавшиеся на переднем крае борьбы с пандемией. Рядом с портретами — имена медиков и гордая надпись «Герои среди нас».

Они и правда герои. Репортажи из клиник, где спасают людей, ежедневно показывают и федеральные телеканалы. В них все, кто работает в «красных зонах», и впрямь полностью обеспечены средствами защиты — специальными костюмами, респираторами, очками. Герои этих репортажей ни на что не жалуются. О том, как тяжело проводить многие часы в этих скафандрах, не пропускающих воздух, как правило, говорят сами корреспонденты или главврачи. Однако, не устают повторять авторы сюжетов, после тяжелых дежурств медперсонал имеет возможность полноценно отдохнуть и восстановить силы в «чистых» зонах или в специально арендованных гостиницах.

Ну и конечно, всех восхищают абсолютная открытость и достоверность информации о количестве заболевших, умерших и излечившихся. Никаких умолчаний или подтасовок. Все как на духу.

Тогда как «там у них»… Ох, у них-то как раз ужас и кошмар.

После Америки, Франции, Британии и, само собой, Украины под раздачу попала Беларусь.

Корреспонденты Первого канала поведали о небывалой вспышке коронавируса после пасхальных служб. По информации авторов сюжета, Беларусь давно обогнала соседей по приросту числа заболевших и вышла на третье место в Европе. Белорусские врачи героически борются, но система здравоохранения не справляется. Официальная статистика не вызывает доверия. Люди неделями не могут узнать результаты сданных тестов. На кладбище в маленьком городе Столбцы — десятки новых могил.

Александр Лукашенко, глубоко возмущенный сюжетом, обвинил Первый канал в том, что тот «преднамеренно начинает влазить в наши проблемы». Государственный белорусский телеканал провел свое расследование, последовательно разоблачив фейки, содержащиеся в материале Первого канала, и показав встык несколько сюжетов из российской глубинки — по принципу «не лучше ль на себя оборотиться».

У братьев-белорусов, как известно, и свой путь в борьбе с коронавирусом (они вон парад Победы 9 мая не отменили), и свое представление о свободе слова. Возможно, то, о чем рассказали в программе «Время», на самом деле отнюдь не фейк, а горькая правда, на которую единственным для них возможным способом отреагировали власти Беларуси, лишив съемочную группу Первого канала аккредитации.

Но это тот самый случай, когда нет веры ни тем, ни другим. Одни пропагандисты обиделись на других пропагандистов.

Не знаю, как обстоит дело с фейками на белорусском госТВ, но фейки, которые на Первом канале не раз выдавали за правду, войдут в новейшую историю российской пропаганды. Потом извинялись — мол, ошибочка вышла, ну, бывает, все мы люди. Экзотический ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов уже замучился оправдываться то перед той же Беларусью, то перед Монголией, то перед собственными зрителями, принявшими на веру его конспирологическую версию о рукотворном происхождении коронавируса.

В одном, наверное, белорусский «батька» прав: нечего «влазить» в чужие проблемы, когда своих выше крыши. Фильм Ирины Шихман «Вирус молчания» — как раз о них. И о том, о чем молчит федеральное ТВ.

Кстати, Владимир Соловьев на своем YouTube канале «Соловьев. Live» «разоблачил ложь Шихман», углядев за ее фильмом «заказчиков в лице Ходорковского». К себе в эфир он пригласил Александра Мясникова — главного государственного информатора о ситуации с коронавирусом. Шихман в фильме рассказала шокирующую историю:

в ответ на ее просьбу о получасовом интервью с Мясниковым по скайпу его помощник назвал сумму, в которую ей это обойдется, — 88 тысяч рублей.

Мясников в гостях у друга Соловьева заявил, что у него нет помощника, пошутил, что у него в семье теперь тоже спрашивают: где деньги? Связался по телефону с двумя газетчиками, которые подтвердили, что с них за интервью с Мясниковым денег не просили. В течение всего эфира Соловьев пытался дозвониться и до Ирины Шихман (как проверишь — ей или ней?), а не дозвонившись, объявил, что она опозорилась, солгала и теперь боится отвечать на звонки.

Попутно ведущий с гостем усомнились в необходимости и эффективности благотворительных фондов, сотрудники которых участвовали в фильме Шихман. Мясников отметил более чем достаточную обеспеченность российского медперсонала средствами защиты — «в отличие от Франции… У меня там сын, там дают одну маску до конца смены».

Окончательно пригвоздив Шихман к позорному столбу, друзья ненадолго расстались — к взаимному удовольствию.

И тут, как говорится, вишенкой на торте всплыло в Сети объявление с сайта Massovki.net: «Приглашаем героинь из любого города РФ задать вопрос самому доктору Мясникову по скайпу (текст дадим!). Нужны: 1. Беременная девушка (25–35 лет), живот явно виден. 2. Приятная, хорошо говорящая гражданка 40–55 лет. Гонорар — 1000 рублей на карту».

Как тут не усомниться и в подлинности излечившихся от коронавируса граждан, которых постоянно показывают по телевизору?

Тем более что на том же сайте «человеку, который переболел коронавирусом» за участие в съемках программы Елены Малышевой «Жить здорово» целых 6 тысяч предлагают. Правда, дадут ли этому человеку текст (как у доктора Мясникова) или можно будет говорить от себя, в объявлении не сказано.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»