Иван Ургант показал фото своей повзрослевшей дочери Нины

15.05.2020, 15:09, Разное

Поклонникам Ивана Урганта хорошо известно, что его Instagram-аккаунт обновляется довольно редко – еще реже в нем появляются фотографии его семьи. Но несколько раз в год телеведущий делает исключение из правил и публикует фото своих дочерей – аккурат в день их рождения. Сегодня свой личный праздник отмечает дочь Ивана и Натальи Кикнадзе, Нина.

Нина Ургант

I❤12,

– подписал Иван снимок Нины – ученицы школы “Золотое сечение”. Таким же способом, к слову, Ургант поздравляет дочь с тех пор, как завел Instagram-страничку. Его аккаунт уже насчитывает шесть подобных записей – “I❤6”, “I❤7”, “I❤8”.”I❤9″, “I❤10”, “I❤11”.

Нина Ургант на фото папы – I❤11 Нина Ургант на фото папы – I❤9 Нина Ургант – I❤8 Нина Ургант – I❤7 Нина Ургант – I❤6

Через несколько месяцев – в сентябре – свой день рождения отметит и младшая дочь Урганта – Валерия, названная в честь мамы телеведущего – Валерии Киселевой. Малышка появилась на свет 21 сентября в одной из московских клиник, но на протяжении нескольких недель родителям удавалось скрывать этот факт от прессы. Первую фотографию Валерии, а точнее фотографию ее ручки, Иван публиковал осенью 2015 года, а портрет дочери он обнародовал лишь в сентябре прошлого года, когда ей исполнилось три года.

Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе