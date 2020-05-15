Опубликован фрагмент седьмого сезона «Сватов» с исполнением главными героями песни «Тополя»

15.05.2020, 15:09, Разное

В фан-группе сериала «Сваты» опубликовано фрагмент видео со съёмок седьмого сезона. Пользователи Instagram смогли увидеть, как главные герои поют песню «Тополя».

В связи с пандемией коронавируса съёмки седьмого сезона сериала «Сваты» были приостановлены. Согласно предварительной информации, команда приступит к проекту лишь в июле этого года. Однако все зависит от ситуации с COVID-19 в Белоруссии, поэтому сроки могут еще передвинуться. Все же поклонники уже смогли увидеть фрагмент со съёмок седьмого сезона. На фан-страничке проекта в Instagram опубликовано видео, на котором главные герои сидят за праздничным столом и поют песню «Тополя». В кадре находятся почти все любимые персонажи сериала. Кадры очень порадовали поклонников, поскольку они давно не видели главных героев.

Напомним, после осложнения отношений между Россией и Украиной съёмки сериала были приостановлены на несколько лет. Поклонники были рады узнать, что проект возобновили, но теперь коронавирус снова внес правки в планы творческой команды.