 

Лавров посоветовал не ждать возвращения «абсолютной свободы»

15.05.2020, 15:08, Новости дня

Полного возвращения к прежней нормальной жизни даже после завершения пандемии коронавируса не будет, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», – сказал Лавров в интервью телеканалу РБК. 

Многие эксперты сходятся в том, что даже после снятия ограничения, «такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», подчеркнул министр.

По его словам, снятие ограничительных мер будет происходить постепенно, а восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.

При этом Лавров указал, что эксперты не ожидают бесследного исчезновения коронавируса: возможны новые волны распространения инфекции, в том числе и ежегодные вспышки.

Ранее Лавров заявил, что нет никакой необходимости в введении системы выездных виз для россиян в связи с пандемией коронавируса. 



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