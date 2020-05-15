 

Полонский собрался создать в Москве «сити-оазис»

15.05.2020, 15:08, Новости дня

Бывший девелопер Сергей Полонский планирует построить в Москве так называемые сити-оазисы, в качестве одной из локаций может быть выбран район Крылатское.

«Есть у нас проект, который мы обсуждаем, – это создание «сити-оазиса» в Москве. Мы считаем, что он должен быть в районе Крылатское», – приводит РИА «Новости» его слова в ходе выступления на конференции Urban Awards «Как пандемия изменит взгляд на комфортное жилье?».

По словам бизнесмена, предполагается создание принципиально нового общественного пространства, своеобразной эко-системы для креативных людей.

Полонский отметил, что у «сити-оазиса» будет хорошая наземная связь с ММДЦ «Москва-Сити», который, как он считает, плох тем, что «в нем нет воздуха, нет природы, и он утратил свою креативность».

Проект обсуждается с архитектором Сергеем Чобаном, Полонский добавил, что проект могут представить уже через два-три месяца.

Помимо этого, экс-девелопер задумал создать подобные проекты на юге страны, на берегу моря и в горах. «Считается, что солнце уничтожает вирус. Соответственно, люди будут перебираться на юг», – сообщил он.  

Ранее Полонский предлагал создать в Крыму «город будущего» – межгосударственную территорию, где различные страны смогут получить на реализацию проектов бесплатные участки.

Напомним, летом 2017 года бизнесмена приговорили к пяти годам колонии за хищение 2,6 млрд рублей у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры», однако суд освободил  его от наказания из-за истечения срока давности.



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