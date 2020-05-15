Отключили интернет: в Подмосковье ребенок ушел из дома из-за обиды на родителей

15.05.2020, 15:05, Разное

В подмосковном городе Луховицы спасатели нашли сбежавшего из дома мальчика. Ребенок решил уйти от родителей после того, как они ограничили ему доступ к мобильному интернету.

Помощь медиков мальчику не понадобилась. Специалисты провели с ребенком воспитательную беседу и объяснили всю опасность поступка, передает сайт “Подмосковье сегодня”.