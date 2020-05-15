Скандалы: Следствие прошло к стадиону по кабельным линиям

15.05.2020, 15:00, Разное

В Санкт-Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при прокладке электросетей к «Газпром Арене»

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хищениях при прокладке двух кабельных линий — от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» — при строительстве стадиона «Газпром Арена» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В течение среды в Москве и Санкт-Петербурге было проведено около 20 обысков, один из них — в головном офисе компании ПАО «Ленэнерго»: подрядчиком по контракту почти на 1 млрд руб. выступала эта организация.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ПАО «Ленэнерго», в компании 13 мая проводились следственные действия. В частности, оперативники приходили в головной офис компании «Россети Ленэнерго» на площади Конституции в Санкт-Петербурге. Следственные действия связаны с контрактом на прокладку двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» для «Газпром Арены». Работы проводились в 2015–2016 годах. В «Ленэнерго» отметили, что руководство компании оказывает максимальное содействие следствию. Комментарий в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники которого занимались проведением оперативных действий, “Ъ” получить не удалось.

На сайте компании в августе 2015 года сообщалось, что «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») до конца 2016 года вложит 902 млн руб. в обеспечение надежности внешней схемы электроснабжения «Зенит-арены» (прежнее название стадиона). Тогда планировалось, что специалисты за восемь месяцев пробурят в горизонтальном направлении дно Невской губы на участке от Южной дороги до улицы Кораблестроителей.

В общей сложности до конца 2016 года «Ленэнерго» планировало проложить 3,2 км двухцепных кабельных линий от подстанции «Василеостровская» до «Крестовской». Это должно было обеспечить бесперебойное энергоснабжение стадиона.

Исходя из данных администрации Санкт-Петербурга, компания завершила работы в срок. К середине апреля прокладка двух кабельных линий была выполнена. Несмотря на это, следствие считает, что часть денег при исполнении контракта была похищена. Предположительно, эта сумма составляет 70 млн руб. Кабель закупался у одного из московских заводов, но через цепочку компаний-посредников, что якобы и позволило завысить цену. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Всего в Москве и Санкт-Петербурге прошло около 20 обысков.

В 2015–2016 годах в ПАО «Ленэнерго» несколько раз менялось руководство. В начале 2015 года компанию покинул Андрей Сорочинский, занимавший пост гендиректора. Его увольнение было связано с проблемами, возникшими из-за зависших в банке «Таврический» депозитов. Позднее господин Сорочинский стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Его признали виновным в том, что он разместил в банке «Таврический» 13,4 млрд руб., принадлежащих «Ленэнерго», что, как установил суд, было неоправданным. В результате господин Сорочинский получил два года колонии-поселения и был освобожден от наказания по амнистии.

На место Андрея Сорочинского пришел Василий Никонов, которого буквально через несколько месяцев, в июне, сменил руководитель ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» Андрей Сизов. Исполнение контракта на прокладку двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» началось при нем. Уже в конце 2015 года на совете директоров ПАО «Ленэнерго» было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы компании Андрея Сизова. И. о. гендиректора назначили заместителя главы «Россетей» Романа Бердникова. С января 2018 года гендиректором ПАО «Ленэнерго» является Андрей Рюмин.

Интересно, что приход команды Андрея Сизова в компанию суд в Санкт-Петербурге уже называл причиной, по которой двум бывшим топ-менеджерам ПАО «Ленэнерго» Дмитрию Гапону и Александру Федорову, а также предпринимателю Александру Исаеву не удалось завершить до конца схожее преступление и похитить 820 млн руб. В декабре прошлого года их приговорили к срокам от четырех с половиной до пяти лет лишения свободы.

Суд установил, что при прокладке подводного энергетического кабеля, который должен был соединить Санкт-Петербург и Кронштадт, было похищено почти 389 млн руб. Максимальная стоимость работ оценивалась в 660 млн руб.

Впоследствии в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями она увеличилась до 823 млн руб. Суд установил, что фигуранты уголовного дела хотели похитить все эти деньги, а дополнительные соглашения компаниями подписывались исключительно для увеличения суммы незаконного обогащения. Александр Исаев и Дмитрий Гапон были освобождены в связи с отбытием наказания (с учетом времени, проведенного под арестом), а Александр Федоров — в связи со смертью

Марина Царева