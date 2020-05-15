Скандалы: Зарабатывай с «Ростехом»

15.05.2020, 15:00, Разное

Как продавец сгоревших ИВЛ связан с дворцом князя Потёмкина

Сын бывшего амурского губернатора, а ныне главы концерна «Радиоэлектронные технологии» (далее — КРЭТ) Николая Колесова Александр в феврале стал владельцем великолепного «Дома садовника с двумя флигелями» в Санкт-Петербурге, выяснил журнал «Компания». Этот дом — часть Таврического дворца Григория Потёмкина, знаменитого фаворита Екатерины II. КРЭТ продает аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые производятся на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Эти аппараты названы причиной пожаров в двух больницах для лечения пациентов с коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге. Обе компании — структуры государственного «Ростеха».

Руководит КРЭТом Николай Колесов. Сегодня он вместе с детьми владеет «Татсоцбанком», роскошной недвижимостью в Санкт-Петербурге, крупнейшим автодилером Татарстана и другими компаниями. Все они зарабатывают на госзаказах, в том числе и от предприятий «Ростеха», как видно из госзакупок.

После пожара в больницах Роспотребнадзор временно приостановил использование этих аппаратов. Между тем за март и апрель 2020 года КРЭТ заключил контракты на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М» на 14,46 млрд руб., продав весь запланированный запас в 6,7 тыс. вентиляторов, по данным Vademecum. Аппараты ИВЛ — дорогое медоборудование, средняя цена — 1,5 млн руб. за комплект. Скорость, с какой была проведена серия госзакупок КРЭТом, поражает: только 15 апреля Минпромторг России и КРЭТ подписали договор об увеличении объемов производства до 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ.

63-летний Николай Колесов руководит КРЭТ больше одиннадцати лет. Он занимал кресло губернатора Амурской области в 2007-2008 годах, чуть больше года, был уволен в связи с утратой доверия. Колесова обвиняли в коррупции и препятствовании избирательной кампании, упрекали в дорогом ремонте рабочего кабинета, затраты на который оценивались в 100–150 млн руб.

Но с тех пор Колесов и его семья выстроили многомиллиардный частный бизнес, в основном на госзакупках.

Зарабатывай с «Ростехом»

Сейчас его сын Александр, топ-менеджер КРЭТ, и дочь Анастасия — совладельцы бизнеса с выручкой в 2018 году в 62 млрд руб., согласно «Контур.Фокус».

Дочь Анастасия (35 лет) — депутат Госсовета Татарстана, председатель правления «Татсоцбанка». Она входит в список 200 богатейших бизнесменов России, по версии журнала Форбс, с состоянием в 593,6 млн руб. «Татсоцбанк» был куплен Колесовым в 2010 году, обслуживает такие предприятия, как «Завод «Элекон»», «Казанский электротехнический завод», «Электросоединитель» и пр. Акции всех этих заводов в свое время имел Николай Колесов, будучи главой госконцерна КРЭТ. Активы «Татсоцбанка» — около 20,5 млрд руб., у него пятое место в регионе, по оценке «Банки.Ру».

«Завод «Элекон»» в разное время возглавляли дети Колесова — Анастасия и Александр (последний покинул пост гендиректора в июне 2019 года), а до Александра — муж Анастасии Николай Ураев. Крупнейший производитель электрических соединителей «Элекон» работает на госзаказах предприятий «Ростеха». «Элекон» (выручка в 2019 году — 6 млрд руб.) поставляет соединители для НПО «Электромашина», «Объединенной ракетно-космической корпорации», вилки, розетки и заглушки для авиастроительной компании «Сухой» и пр. И хотя в акционерах «Элекона» нет Колесовых, Колесов-младший — гендиректор компании «ИнГрупп», которой принадлежит 21,7 % акций этого завода.

У «ИнГрупп» также 20 % в АО «Завод «Копир»», 26,33 % — в АО «Электросоединитель» и 22,28 % — в АО «Казанский оптико-механический завод» (далее — КОМЗ). Первые два предприятия делают соединители для ростеховского НПО «Электромашина» и других предприятий, а КОМЗ — бинокли, в том числе лазерные для Росгвардии.

У семьи Колесовых также доля в небольшой авиакомпании ООО «Альянсджет», новые бизнесы в строительстве и туризме в «Инвест Пром Групп». Муж Анастасии Колесовой Николай Ураев — гендиректор АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», которое также контролируется «Ростехом» через КРЭТ.

Машины, ресторан и владения князя Потёмкина

Колесов-младший (34 года), экс-депутат Казанской гордумы, имеет крупный автодилерский бизнес в Татарстане, с совокупной выручкой в 2018 г. в 35 млрд руб., согласно данным «Контур.Фокус». Его компания «КАН Авто» продает автомобили «Татавтодору», ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр», МКУ «Организатор городского парковочного пространства», также в составе этого бизнеса есть ремонтные подразделения и страховые брокеры. У Колесова-младшего 50 % ресторана в Казани через компанию «Премиум».

Также Колесов-младший инвестирует в премиальную недвижимость. Его компания «Стройрент» сдает в аренду под офис ГКУ «Дом дружбы Ленинградской области» « Дом садовника с двумя флигелями». «Дом садовника» входит в состав Таврического дворца и находится на Потёмкинской улице, д. 2. Это здание построено в конце XVIII века, его хозяином долго был англичанин Вильям Гульд, приглашенный в Россию в 1776 году князем Григорием Потёмкиным.

«Стройрент» купила «Дом садовника» в декабре 2011 года на аукционе за 376,5 млн руб. На тот момент, по версии следствия, «Стройрентом» владел Валерий Пузиков, зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, как писала «Новая газета». Правоохранительные органы заинтересовались аукционом в связи с заниженной ценой продажи. С февраля 2020 года Колесов-младший стал владельцем этого великолепного здания, годовая аренда ему принесет более 10 млн руб. Здесь проходили конференции «Церковь и война», мобильная выставка «Святые места земли Ленинградской» и пр.

Из-за кризиса и падения цен на недвижимость сейчас «Дом садовника» оценивается ниже, чем в 2011 году.

«Сегодняшняя инвестиционно обоснованная стоимость объекта составляет 120–150 млн руб. Конечно, для исторических объектов в таких премиальных локациях есть еще премия за престиж, которая может составлять от 30 до 100 % цены», — оценивает «Дом садовника» эксперт рынка недвижимости.

В прошлом году Александр Колесов закрыл несколько десятков своих компаний.

Наталья Кузнецова