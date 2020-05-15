 

В продаже появился уникальный раритетный Xiaomi Mi Note 3 с автографом рэпера Криса Ву

15.05.2020, 14:53, Разное

В продаже появился уникальный инженерный смартфон Xiaomi Mi Note 3, произведённый ограниченной серией. Он выделяется не только принадлежностью к раритетному тиражу, но и наличием на корпусе автографа рэпера Криса Ву.
Сообщается, в настоящий момент устройство доступно на одном из китайских ресурсов. При этом по вполне доступной цене. На старте продаж, состоявшемся 2,5 года назад, Xiaomi Mi Note 3 оценивался в 352 доллара США, сейчас же его цена составляет 281 доллар. С одной стороны, он не существенно подешевел, учитывая его год выпуска и рыночную динамику, с другой следует понимать, речь идёт об ограниченной инженерной серии. Сейчас нет информации, сколько экземпляров сохранилось, а потому, не исключено, что покупатели могут выгодно потратить свои деньги, заполучив коллекционный смартфон. Следует также учитывать и наличие на гаджете автографа рэпера Криса Ву, известного в Китае под именем Ву Ифань.

Что же касается технических характеристик, то в сегодняшних реалиях цена на устройство покажется рядовому пользователю завышенной. Основой аппарата стал процессор Snapdragon 660 от Qualcomm. Основная камера состоит из двух модулей по 12 Мп, а размер экрана достигает размера в 5,5 дюйма.



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