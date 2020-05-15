 

Путин сказал, как должно происходить смягчение ограничений в регионах

15.05.2020, 14:53, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин призвал при смягчении ограничительных мер в российских регионах исходить из реальной ситуации и согласовывать все решения с главным санврачом.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил президенту, что ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась – число выписавшихся из больниц в пятницу превысило число выявленных пациентов, передает РИА «Новости».

«Что касается санитарных мер – с главным санитарных врачом нужно быть в тесном рабочем контакте и все свои шаги согласовывать с ним, безусловно. Во главу угла мы всегда должны ставить здоровье и жизнь наших граждан», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что исходить нужно из реальной ситуации в контакте со специалистами, учитывая индивидуальную обстановку на определенной территории. 

Ранее Путин похвалил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, доложившего о выплате всех дополнительных президентских надбавок медикам, работающим с больными коронавирусом.



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