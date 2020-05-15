Лавров заявил об обязательстве Чехии восстановить памятник Коневу

15.05.2020, 14:53, Новости дня

Памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированный в Праге в апреле, должен быть восстановлен согласно обязательствам Чехии по совместному договору о дружеских отношениях, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что, согласно договору о дружеских отношениях с Россией, Чехия должна обеспечивать сохранность и доступ к воинским захоронениям и мемориалам, но Прагой это обязательство «было грубейшим образом нарушено».

«Я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях (об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа мемориала) придется очень серьезно объясняться. И объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию, потому что обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен», – сообщил министр в интервью РБК.

При этом Лавров назвал детским объяснение ситуации со стороны МИД Чехии о том, что памятник советскому военачальнику находится в собственности района Прага-6 и чешский МИД не является владельцем мемориального сооружения.

«Нам объяснили, очень я бы сказал, не по-взрослому, что правительство Чехии к этому не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности муниципалитета, его старосты. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство о сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали – и чешская сторона нам это подтверждала, – что памятник находился в реестре министерства обороны Чехии», – отметил Лавров.

Он напомнил, что МИД Чехии выразил готовность провести консультации с Россией по урегулированию споров в двусторонних отношениях, включая вопрос о сохранении исторических и военных памятников.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.