Офис Зеленского отказался изучать работу биолабораторий США на Украине

15.05.2020, 14:48, Новости дня

Вопрос о функционировании на Украине американских биолабораторий не входит в компетенцию главы государства, им должны заниматься в правительстве, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В официальном ответе руководителя офиса Андрея Ермака на соответствующее обращение главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука говориться, что «обеспечение проведения государственной политики в сферах охраны здоровья, санитарно-эпидемического благополучия является одним из полномочий кабинета министров Украины».

«Учитывая это, депутатское обращение направлено в кабинет министров Украины для рассмотрения и предоставления ответа», – сказано в ответе Ермака, обнародованном депутатом Ренатом Кузьминым в Facebook.

Кузьмин в свою очередь уточнил, что Конституция Украины возлагает на главу государства «обязанности обеспечения национальной безопасности».

В связи с этим он выразил недоумение тем фактом, что в компетенцию главы государства не входит вопрос изучения «законности проведения опытов с опасными вирусами в бактериологических лабораториях».

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране.

В посольстве США подозрения отвергли, подчеркнув, что «программа борьбы с биологической угрозой министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством». При этом посольство признало, что на Украине есть исследовательский центр, который работает «над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов» и якобы не может стать источником эпидемий.

В свою очередь ОПЗЖ установила, что посольство США пытается скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов, информация о которых была ранее размещена на сайте диппредставительства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией.