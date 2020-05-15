 

Путин похвалил врио губернатора Камчатки за проведение всех выплат медикам

15.05.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин похвалил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, доложившего о выплате всех дополнительных президентских надбавок медикам, работающим с больными коронавирусом.

Солодов по видеосвязи во время открытия медцентров Минобороны в регионах рассказал Путину о строительстве центра на Камчатке.

«Владимир Викторович, деньги выплатили медперсоналу, президентские надбавки?» – спросил в ответ президент Солодова, передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович, по состоянию на вчерашний день выплаты осуществлены 100% за апрель, сегодня уже за первую половину мая отправили. Ситуацию держу на личном контроле, также обзваниваю медицинских работников. Все в порядке», – доложил Солодов.

«Ладно, спасибо, молодец», – ответил Путин.

В то же время Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.



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