Дочь Конева выступила против восстановления памятника в Праге

15.05.2020, 14:48, Новости дня

Памятник легендарному советскому военачальнику маршалу Ивану Коневу не надо восстанавливать в Праге, чтобы не давать местным радикалам новые поводы для его осквернения, а лучше перевезти в Россию и установить в Москве, сообщила дочь маршала Наталья Конева.

«Спасибо за поддержку, за идею, но я ее не поддерживаю. Это, на мой взгляд, не решение проблемы», – передает РИА «Новости» мнение Коневой.

По ее словам, ранее в чешской столице предлагали перенести памятник из Праги-6 в другой район города, «а потом тот район проголосует за то, что их тоже памятник не устраивает, и начнут перемещать памятник в другой район».

«Так надругательства над памятником будут продолжаться», – предположила Конева.

По ее мнению, чешское общество вряд ли достигнет единого мнения относительно символов, увековечивающих память об освободителях из Красной армии в годы Второй мировой войны.

«Последний шаг – когда в Праге поставили памятник власовцам, похожий, я прошу прощения, на унитаз. Это крайняя точка, крайняя степень нежелания этих людей видеть и помнить все, что связано с Красной армией», – отметила дочь маршала.

Она подытожила, что «памятник надо вернуть на родину, как возвращались наши войска».

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, как чехи испугались русской мести за маршала Конева.

Позже в Праге осквернили пьедестал, на котором стоял демонтированный местными властями памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Кроме того, в парламенте Чехии назвали отвратительным снос памятника Коневу.

Напомним, пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек резко осудил снятие муниципальными властями района Прага-6 памятника, после чего министр обороны РФ Сергей Шойгу просил главу СК РФ Александра Бастрыкина наказать пражских чиновников.