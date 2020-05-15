За сутки в Киеве выявили 56 новых случаев COVID-19

15.05.2020, 14:40, Новости дня

За последние сутки в Киеве выявили 56 новых случаев заболевания коронавирусной болезью COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сутки от коронавируса умер один человек.

Среди вновь выявленных заболевших: 27 жещин в возрасте от 21 до 78 лет, две девочки девяти и 13 лет, 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет и восемь мальчиков от одного месяца до 17 лет. Среди новых заболевших девять медиков.

12 пациентов госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Всего в столице уже 2068 заболевших, 43 летальных случая, 200 человек выздоровели.

Кличко обратил внимание, что рост заболеваемости не прекращается из-за того, что киевляне не соблюдали карантин – в том числе массово отмечали майские праздники и позволяли детям находиться на детских площадках.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 мая глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал готовиться ко второй, более смертельной, волне коронавируса. По его словам, эпицентр эпидемии сместился в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан.

По состоянию на сегодняшний день общее количество выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 17 330. Умерло 476 украинцев, 4473 больных уже вылечились.