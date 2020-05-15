Степанов: Тестирование на антитела к коронавирусу в Украине могут начать на следующей неделе

15.05.2020, 14:40, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что, “если все будет происходить согласно планам”, тестирование на антитела к коронавирусу в стране могут начать на следующей неделе. Об этом 15 мая сообщает сайт Офиса президента.

В ходе совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса Степанов отметил, что сейчас Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к инфекции COVID-19.

13 мая Степанов утверждал, что Минздрав “сегодня-завтра” утвердит алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу.

Для выявления коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека во всем мире широко используется тестирование методом полимеразной цепной реакции (мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки). По состоянию на 15 мая в Украине методом ПЦР исследовано 211 614 образцов на коронавирус, сообщил Центр общественного здоровья. При серологическом тестировании (к нему относится и иммуноферментный анализ) анализируется сыворотка крови, объяснило издание The Conversation. Эти тесты выявляют не сам вирус, а антитела, которые иммунная система организма вырабатывает для борьбы с инфекцией.

Поскольку антитела появляются не сразу, серологические тесты неэффективны на ранних стадиях инфицирования. Одним из плюсов серологического тестирования является возможность определить людей, которые переболели бессимптомно, а поэтому не учитывались в общей статистике, сказано в публикации The Conversation.

В Минздраве сообщили, что первые тестирования методом ИФА начнутся в Одесской и Сумской областях.

По состоянию на сегодняшний день общее количество выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 17 330. Умерло 476 украинцев, 4473 больных уже вылечились.