В Испании число инфицированных коронавирусом превысило 230 тыс., суточная смертность существенно снизилась

15.05.2020, 14:40, Новости дня

За последние сутки в Испании от коронавируса скончалось 138 человек, сообщило 15 мая министерство здравоохранения страны.

Это один из самых низких показателей с начала марта, сообщило издание El País. Меньше летальных случаев (123) было зафиксировано только 11 мая. Накануне в Испании от инфекции умерло 217 человек.

Общее число жертв эпидемии в Испании увеличилось до 27 459.

В целом коронавирус методом полимеразной цепной реакции подтвержден у 230 183 испанцев, в том числе у 549 – за последние сутки (в стране также проводят тестирование на антитела, но его результаты не учитывают в ежедневной статистике). Почти каждый пятый инфицированный в стране (50 455) – медицинский работник. От коронавирусной болезни вылечилось 144 783 испанца.

Власти считают, что на самом деле коронавирусной инфекцией уже могли переболеть около 2,3 млн испанцев. По данным исследования, которое стартовало в конце апреля, около 26% инфицированных коронавирусом жителей страны были бессимптомными носителями.

6 мая парламент Испании четвертый раз продлил так называемое состояние тревоги (самый низкий, третий, уровень чрезвычайного положения). Оно будет действовать до 24 мая. Но с конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти ослабляют карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,44 млн человек, более 302,4 тыс. из них умерли, а 1,58 млн вылечились.

Испания сейчас занимает четвертое место в мире по числу инфицированных и пятое – по числу летальных случаев.