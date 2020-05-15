 

Число новых случаев COVID-19 в России вновь превысило 10 тысяч

15.05.2020, 14:35, Новости дня

Число новых выявленных случаев инфицирования коронавирусом в России вновь превысило 10 тысяч, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

С начала вспышки болезни коронавирус в России обнаружен у 262 843 человек. 2418, по официальной статистике, умерли. 58 226 – выздоровели.

С 3 мая в стране ежедневно фиксируется около 10-11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне число выявленных носителей вируса впервые снизилось ниже 10 тысяч. При этом, по утверждению Роспотребнадзора, в сутки проводится более 200 тысяч лабораторных тестов на наличие вируса.

С пятницы в Москве должно начаться массовое тестирование на антитела к коронавирусу, анонсировал накануне мэр города Сергей Собянин. Предполагается, что раз в несколько дней случайная выборка жителей города будет получать до 70 тысяч приглашений на тесты.

  • Радио «Свобода»

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