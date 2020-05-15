Погибли документалисты проекта “Неизвестная Беларусь”. Они возвращались со съемок фильма о помощи волонтеров медикам

15.05.2020, 14:33, Новости дня

В аварии по дороге из Гомеля в Минск погибли режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко. Режиссер Любовь Земцова находится в критическом состоянии в реанимации. В Гомеле документалисты снимали фильм о том, как волонтеры помогают медикам в борьбе с коронавирусом. Трагедия произошла 14 мая.

“Вчера у нее (у Любови) был день рождения, они доставляли помощь в больницы весь день с 5 часов утра, –​ рассказала мать Любови Земцовой белорусской службе Радио Свобода. – Они выполнили важную миссию и сняли все это. Возвращались в хорошем настроении. В 18.10 я разговаривал с ними, в 19.30 произошло столкновение. По встречной полосе шла на Гомель машина. Володя и Максим погибли”.

Правозащитник и волонтер кампании BYCOVID19 Андрей Стрижак рассказал, как они вместе провели день в Гомеле:

“Володя говорил о том что подумывает присоединиться к нашей команде после того, как закончит проект. Максим в основном молча делал свою работу и явно был под впечатлением от того что мы все видели в больнице. Люба много рассказывала о проекте и как ей важно запечатлеть нашу работу. За день мы очень сдружились, как бывает с людьми, которые на одной волне. Это было больше чем документальное кино. Мы отработали этот день как одна волонтерская команда. Я был последним человеком, который разговаривал с ними”.

Любовь Земцова – известная белорусская документалистка. Она окончила школу Waida School Doc Pro в Варшаве. Ее фильмы участвовали в таких кинофестивалях, как Astra Film Festival, Артдоксфест, Watch Docs Belarus и других.

В последнее время они с Владимиром Михайловским снимали сериал “Неизвестная Беларусь” для телеканала “Настоящее время”.