 

Стало известно о влиянии генетических особенностей на протекание COVID-19

15.05.2020, 14:30, Новости дня

Степень тяжести заболевания коронавирусом во многом определяется спектром генетических особенностей человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Генетические особенности человека определяют восприимчивость организма ко многим инфекциям, в том числе и к новому коронавирусу. Эти особенности влияют и на эффективность проникновения вируса в клетку, и на успешность размножения вируса в организме, и на появление приобретенного иммунитета к вирусу. От генетических особенностей в значительной степени зависит тяжесть протекания заболевания», – передает сообщение Роспотребнадзора Telegram-канал стопкоронавирус.рф

Уточняется, что пока что нет достаточных данных о влиянии различных прививок у человека на заражение коронавирусом. Однако, в сообщении отмечено, что «имеются исследования, которые указывают на то, что вакцина БЦЖ, применяемая против туберкулеза, активирует иммунную систему против инфекций, в том числе вирусных».

«Но это не значит, что БЦЖ защищает человека от инфицирования. Возможно, риск тяжелого течения инфекции и развития тяжелых осложнений у вакцинированного человека будет ниже. Но многие ученые выступают против теории о защитном действии вакцины БЦЖ против нового коронавируса», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин выразил надежду на регистрацию вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса уже в сентябре.

Кроме того, в гонке за вакциной от COVID участвует более сотни медицинских центров по всему миру, среди которых лидируют Россия, Китай и США.

Напомним, ранее эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал о сроках победы над коронавирусом.



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