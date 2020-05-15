Виталий Милонов осудил магазины, продающие маски по спекулятивной цене

15.05.2020, 14:30, Разное

Виталий Милонов высказался о тех предпринимателях, которые продают медицинские маски по спекулятивной цене. Депутат осудил такие магазины, отметив, с моральной точки зрения их руководители поступают плохо.

С недавнего времени в некоторых регионах РФ введён масочный режим. Люди не должны посещать торговые заведения и другие объекты, не обеспечив себя средствами индивидуальной защиты от опасных бактерий. Виталий Милонов высказался по этому поводу, отметив, ведённые правила некоторые предприниматели используют по своему усмотрению. Речь идёт о подъёме цен на товары этой группы. В ряде магазинов, клиент, явившийся без маски, может получить её бесплатно, а где-то купить. При этом ценовую политику владельцы торговых точек определяют самостоятельно. Из-за этого возникает ситуация, особенно в дорогих заведениях, когда маска может обходиться существенно дороже своей изначальной цены. Владельцы, констатирует чиновник, почему-то решили, раз покупатель может заплатить несколько тысяч за товары, то для него не станет проблемой приобретение маски за 180 рублей. Депутат подчеркивает, в какой-то степени, это можно расценивать, как попытку нажиться на общей беде, а потому негативно высказывается о таких продавцах, ведь те своими поступками выказывают пренебрежение к покупателям.

При этом Виталий Милонов считает правомерным действием, когда в магазин не пускают человека, явившегося без индивидуальных средств защиты. Отказ от обслуживания вызван желанием предпринимателя сберечь здоровье клиентов и персонала и не допустить распространение коронавируса. Каждый человек должен самостоятельно себя обеспечивать всем необходимым, поскольку это гражданская обязанность, подчеркнул народный избранник в интервью New Inform.