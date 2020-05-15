Физические упражнения могут улучшить работу мозга в любом возрасте

15.05.2020, 14:18, Разное

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что если начать заниматься аэробными упражнениями даже в пожилом возрасте, мыслительные способности улучшатся вопреки возрастным изменениям. Чтобы получать ощутимую пользу от физической активности, не обязательно быть молодым и иметь хорошую физическую форму.

Чтобы проверить, как влияет физическая активность на когнитивные функции, ученые включили в исследование 206 человек среднего и пожилого возраста (средний возраст – 66 лет). Ни у кого из них не было нарушений памяти и болезней сердца.

Участники исследования регулярно делали аэробные упражнения: упражнения умеренной интенсивности не более 30 минут четыре раза в день или интенсивные не более двух раз в неделю.

Ученые оценили мозговое кровообращение у участников исследования: за шесть месяцев оно усилилось примерно на 3%. Авторы исследования отметили, что кровоток улучшился в участках мозга, которые отвечают за важные психические функции. Они подчеркивают, что параллельно с этим отмечалось позитивное изменение в тех аспектах мыслительных способностей, которые обычно страдают с возрастом.

Перед началом эксперимента и после его завершения участники прошли тесты, оценивающие психические функции. После курса упражнений у них улучшились показатели исполнительных функций головного мозга (например, гибкости мышления) почти на 6%, а тест на беглость речи стал лучше на 2,4%.

«Каждый из нас со временем замечает, что психические и физические способности со временем ухудшаются. Но даже если начать делать физические упражнения во второй половине жизни, польза для мозга может быть огромной», – сообщил Марк Паулин (Marc J. Poulin), профессор Университета Калгари, соавтор исследования.