«Планировала развлекаться»: Что первым купила Кейт Миддлтон, съехавшись с принцем Уильямом

15.05.2020, 14:17, Разное

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились во время учебы в университете Сент-Эндрюс, и сразу же между ними зародились романтические чувства. Вскоре влюбленные съехались, и первое приобретение избранницы наследника британского престола для их совместного дома было связано с развлечениями.

Пара сняла коттедж с четырьмя спальнями, и Кейт Миддлтон обустраивала его с особым умыслом. По словам королевского биографа Кэти Николл, первое приобретение, привлекшее особое внимание возлюбленной старшего внука королевы Елизаветы II, оказалось весьма необычным. Невеста принца Уильяма, как только они переехали в новый дом, украсила окна на кухне полосатыми занавесками в красно-белых тонах, но до этого купила холодильник для шампанского.

Свое приобретение Миддлтон считала очень важным, поскольку они с избранником «собирались часто развлекаться». Неожиданный сюрприз, подготовленный возлюбленной, порадовал наследника британского престола, отмечает биограф.