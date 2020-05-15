 

На Украине посетитель магазина пригрозил взорвать гранату из-за требования надеть маску

15.05.2020, 14:16, Новости дня

В Киеве мужчина пригрозил взорвать гранату после того, как его попросили надеть маску, сообщила пресс-служба киевского управления нацгвардии Украины.

В супермаркете возник конфликт, во время которого покупатель достал предмет, похожий на гранату и принялся угрожать, сообщили в полиции, передает РИА «Новости».

На место прибыл наряд полиции, следователи и взрывотехники.

«На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать», – пояснили в ведоистве.

Мужчина задержан, у него найдена граната РГД-5 и две сигнальные ракеты. Изъятое направили на экспертизу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «хулиганство», максимальное наказание по ней – до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что приехавшая на Сахалин уроженка Закарпатской области Украины с подозрением на коронавирус выбила дверь в больнице и покинула медучреждение вопреки запрету. 



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