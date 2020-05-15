Глава британской Royal Mail покидает свой пост

15.05.2020, 14:15, Новости дня

Главный исполнительный директор Royal Mail Рико Бэк ушел в отставку после того, как в течение двух лет руководил борьбой с профсоюзами за предложенный план реструктуризации бывшей британской почтовой монополии в размере 1,8 млрд фунтов, передает Reuters.

Компания заявила, что Бэк, основавший и управлявший немецким подразделением Royal Mail GLS в течение почти трех десятилетий, прежде чем стать генеральным директором группы в 2018 году, согласился с советом директоров немедленно уйти в отставку и покинет фирму 15 августа.

Неисполнительный председатель Кейт Уильямс будет временно исполняющим обязанности председателя Royal Mail Group, пока не будет назначен постоянный генеральный директор, говорится в сообщении компании.

Он добавил, что ему поручено вести переговоры с заинтересованными сторонами об "ускоренных темпах изменений в бизнесе".

В прошлом году Бэк обещал принять программу объемом в 1,8 миллиарда фунтов стерлингов, которач позволила бы к 2024 году превратить Royal Mail в устойчивую и прибыльную компанию, но этот план был отложен из-за трудовых волнений и неопределенности, вызванной кризисом коронавируса.

Компания была вовлечена в спор с крупнейшим профсоюзом — Профсоюзом работников связи (CWU) — по поводу руководства, национальных соглашений об условиях труда и культуры поведения на рабочем месте.

CWU, которая обсуждает свои действия с конца прошлого года, проголосовала за проведение забастовки в марте.

Акции Royal Mail, которые потеряли около 30% своей стоимости в этом году, стали отрицательными, торгуясь на 1,2% ниже после известий об уходе Бэка.

"План реструктуризации (Royal Mail), скорее всего, вернется на круги своя", — сказал аналитик Credit Suisse Артур Труслов.

"Это вызывает серьезные сомнения в способности компании улучшить свое положение по мере ускорения перехода от писем к посылкам", — добавил он.

Компания заявила, что ее прибыль британского почтового бизнеса в апреле упала на 22 миллиона фунтов в годовом выражении, в то время как расходы выросли на 40 миллионов, что обусловлено сверхурочными и расходами агентства, связанными со вспышкой коронавируса.

"Я с нетерпением ожидаю превращения Royal Mail в международную компанию по доставке посылок", — сказал Бэк.

Она заявила, что предоставит еще одну обновленную информацию о мерах по устойчивому долгосрочному развитию бизнеса в Великобритании, когда 25 июня объявит итоги года.