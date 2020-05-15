 

Развели канитель: Путин раскритиковал работу по выплатам медикам

15.05.2020, 14:15, Новости дня

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет отдельное совещание о том, как осуществляются дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом глава государства сказал на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение по выплатах врачам, медперсоналу, экипажам скорой помощи", — сказал глава государства.

Также Путин раскритиковал работу по допвыплатам медикам и напомнил, что региональным властям было дано поручение в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель тем, кто непосредственно оказывает помощь больным COVID-19.

 

Глава государства указал, что деньги должны быть выплачены за работу с больными коронавирусной инфекцией в "красной зоне", а "не за какие-то часы, минуты и так далее".

"Развели канитель бюрократическую, — резко сказал президент. – Я что, поручал часы считать что ли? Нет. Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно".



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