Задержки с выплатами не должны повториться: для медиков откроют горячую линию

15.05.2020, 14:15, Новости дня

Ситуация с задержками любых выплат врачам не должна повториться впредь, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в стране. Заседание прошло в режиме видеоконференции. Глава кабмина провел его прямо из клиники, где проходит лечение от короновируса, передает телеканал "Россия 24".

Мишустин напомнил, что сегодня истекает срок президентского поручения осуществить выплаты надбавок за апрель всем медработникам, борющимся с коронавирусом.

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил премьер-министру, что на данный момент выплаты еще не сделаны в Дагестане, Пермском крае и частично в Псковской области. Но эти регионы обещают в течение дня исправить эту ситуацию.

В ответ Михаил Мишустин потребовал проследить, чтобы деньги дошли до конкретных людей, а не только до медучреждений.

"Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)", — поручил он.

Кроме того, глава правительства предложил открыть с 18 мая горячую линию и специальный раздел на портале госуслуг, чтобы медики имели возможность задать вопросы или пожаловаться на возникающие проблемы.

"Хочу обратить внимание профильных министров и руководителей субъектов РФ — впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна", — подытожил Михаил Мишустин.