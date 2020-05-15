Певица Ёлка шокировала рассказом о побривших её налысо родителях

15.05.2020, 14:09, Разное

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) стала гостьей шоу Екатерины Варнавы «Фьючерс», в рамках которого шокировала поклонников рассказом о поступке своих родителей, побривших её налысо, когда будущая поп-звезда была ещё школьницей. Сейчас артистка может вспоминать о той ситуации с улыбкой, но тогда ей казалось, что пережить такое невозможно.

Как пояснила Ёлка, однажды учащиеся школы, которую она посещала, массово заразились вшами. Но никто из родителей, кроме Елизаветы Иванцив, с целью решения данной проблемы не обрил своих детей. И хотя дело было на зимних каникулах, они всё же вскоре закончились – и девочке пришлось возвратиться к занятиям. Шапку она не снимала даже в помещении, родители пояснили – их ребёнок «простудил уши». Однако одноклассники Елизаветы Иванцив быстро обо всём догадались. «Меня подловили под лестницей и ввосьмером стягивали шапку. Мне казалось в тот момент, что этого я не переживу», – поделилась тревожными воспоминаниями Ёлка.



Поп-исполнительница пояснила: она росла в очень бедной семье, и времена тогда были тяжёлые. Родителям приходилось думать о пропитании семьи, а не о психологических травмах, нанесенных детям. Бедность – это «очень липкое чувство», отметила артистка, признавшись, что испытывала тогда стыд из-за своей непростой судьбы.

На сегодняшний день Ёлка достаточно зарабатывает, для того чтобы купить себе любой наряд или путёвку за границу для любимой мамы. Точную сумму ежемесячного дохода знаменитость не стала раскрывать, так как, по её словам, она и сама не знает, но подчеркнула – на данный момент жаловаться ей не на что.