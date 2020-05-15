Украина получила от США помощь на 25 млн долларов

15.05.2020, 14:08, Новости дня

США передали Украине военное и медицинское оборудование на сумму более 25 млн долларов для использования «в зоне операции в Донбассе», сообщила пресс-служба американского посольства.

«На этой неделе отдел военного сотрудничества получил приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне операции объединенных сил», – сообщило диппредставительство в Facebook.

Отмечается, что американская сторона продолжает оказывать Украине помощь в области безопасности, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что США намерены поставить Украине три катера типа Island в 2021 году.