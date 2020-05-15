Загитову и Медведеву включили в состав сборной на следующий сезон

15.05.2020, 14:08, Новости дня

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева включены в состав сборной РФ по фигурному катанию на сезон-2020/21, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков.

Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в пятницу в формате видеоконференции, передает ТАСС.