Загитову и Медведеву включили в состав сборной на следующий сезон
15.05.2020, 14:08, Новости дня
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева включены в состав сборной РФ по фигурному катанию на сезон-2020/21, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков.
Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в пятницу в формате видеоконференции, передает ТАСС.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет