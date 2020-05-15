В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

15.05.2020, 13:55, Разное

В РФ за сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние сутки скончались 113 человек с коронавирусом, из них 68 — в столице. Таким образом, общее число летальных исходов в результате заражения COVID-19 достигло 2 418.

У 42,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Заболевшие были выявлены во всех регионах страны, но больше всего их в Москве: теперь столичные врачи наблюдают за состоянием здоровья 4748 новых пациентов. На втором месте по числу заболевших — Подмосковье, следом идут Санкт-Петербург, Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего в РФ уже 262 843 заразившихся COVID-19.

По посчетам агентства ТАСС, коэффициент распространения коронавируса опустился до рекордно низкого с начала пандемии. В стране он составляет 0,94, а в Москве — 0,84. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам начать снимать ограничения только после того, как этот показатель снизится до 1. Несмотря на подобные тенденции и решение президента Владимира Путина закончить период нерабочих дней, четверть российских регионов все же не стали отменять введенные ранее ограничительные меры.

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