“Железный брачный договор”, коронавирус и предательство: подробности развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

15.05.2020, 13:54, Разное

В среду стало известно, что Мэри-Кейт Олсен хочет в срочном порядке развестись с Оливье Саркози. По данным TMZ, еще 17 апреля дизайнер (а в прошлом – актриса) обратилась в нью-йоркский суд, чтобы расторгнуть брак с банкиром, с которым прожила в официальных отношениях пять лет. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось. Тогда Олсен попыталась ускорить процесс, написав соответствующее заявление. Сегодня же стало известно, что суд отклонил просьбу Мэри-Кейт, сочтя развод делом не первостепенной важности. Об этом удалось узнать журналистам Page Six.

Я в ужасе от того, что муж пытается отнять у меня дом, в котором мы жили. И если у него это получится, я не просто потеряю дом, но я также лишусь и личного имущества,

– говорится в заявлении Олсен.

Стали известны и другие подробности развода, помимо того, что адвокат Олсен недавно получил от представителя Саркози уведомление, что тот намерен выселить экс-возлюбленную из общих апартаментов до 18 мая. Оказалось, что муж Мэри-Кейт не планирует соблюдать условия брачного договора. Предметом спора стали две квартиры в Нью-Йорке и дом в элитном пригороде – в Хэмптонсе. Также известно, что за медицинскую страховку Олсен отвечает супруг – через него заключен договор и проходит оплата. Что будет со страховкой в виду скандала, непонятно. Учитывая эпидемиологическую обстановку в Нью-Йорке, главном центре распространения коронавируса в США, сейчас не лучший момент, чтобы оставить жену без возможности на получение квалифицированной медицинской помощи.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Хорошая новость в том, что состояние и бизнес Олсен защищены “железным брачным договором”, как говорят ее адвокаты. Проблема в том, что, как мы видим, Саркози уже несколько раз нарушил его, а значит дело в суде затянется. Напомним, сестры Олсен являются основателями успешного и популярного бренда одежды The Row. Благодаря бизнесу, состояние каждой из сестер оценивается в 250 миллионов долларов.

Как удалось выяснить People, причиной развода стали различные взгляды супругов на совместную жизнь.

Она очень сфокусирована на карьере, а он настоящий француз: ему хотелось, чтобы она была всегда доступна для него. Но невозможно контролировать девушку, которая ворочает миллиардами с 20 лет.

Их отношения стали ужасно некрасивыми. Развод становится скандальным,

– объясняет инсайдер.

Сейчас Мэри-Кейт находится за городом со своей сестрой-близнецом Эшли и друзьями.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози, ноябрь 2012 год

Американская актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози начали встречаться в 2012 году. Изначально многие не воспринимали их роман серьезно из-за разницы в статусе и возрасте (Оливье старше Мэри-Кейт на 17 лет), однако после того как они стали вместе жить в Нью-Йорке, общественность поверила, что между ними настоящие чувства. В феврале 2014 года стало известно, что Оливье сделал Мэри-Кейт предложение руки и сердца, подарив ей винтажное обручальное кольцо Cartier с 4-хкаратным бриллиантом.

В октябре 2015 года в прессе появилась ложная информация о том, что Саркози и Олсен связали себя узами брака на секретной церемонии, однако вскоре эти сведения были опровергнуты. Поженились “по-настоящему” они осенью 2015 года: скромная свадебная церемония состоялась в резиденции пары в Нью-Йорке, куда было приглашено около пятидесяти гостей. Праздник начался с коктейля на заднем дворе резиденции и продолжился ужином в доме молодоженов. Перед началом свадьбы всех приглашенных попросили выключить мобильные телефоны.

У Мэри-Кейт и Оливье нет общих детей, но Олсен активно участвовала в воспитании сына и дочери банкира от первого брака. Она называла их своими приемными детьми.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози