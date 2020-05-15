 

Москва отреагировала на критику президента Латвии в адрес отмечавших 9 Мая

15.05.2020, 13:53, Новости дня

Посольство РФ в Латвии подвергло критике высказывания президента Латвии Эгилса Левитса о неприемлемости отмечать День Победы над нацизмом 9 мая.

«После скандально известной забегаловки «Куриньш», где посетителей на входе делят на «своих» и «чужих», может привидеться разное, например, что 9 мая в Латвии не отмечают, что многие жители Латвийской Республики не являются патриотами своей страны. Это все особенности местной «националистической кухни», – отметило диппредставительство в Facebook.

Посольство имеет в виду случай, когда администрация кафе, расположенного в латвийском городе-курорте Юрмале, отказалась обслужить в День Победы 9 мая посетителей с георгиевскими ленточками. 

В свою очередь депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков отметил, что в компетенцию президента не входит «определять, кто является патриотом страны, а кто нет». 

«Каждый житель страны, вне зависимости от степени и глубины своего личного патриотизма, сам имеет право выбирать список отмечаемых им праздников. Наверное, так должно было быть написано в преамбуле здорового государства», – указал политик в Facebook.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая. Президент призвал желающих почтить память погибших во Второй мировой войне делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).

Напомним, на Западе принято считать победным днем 8 мая, в то время как в большинстве стран Восточной Европы и постсоветского пространства – 9-е число. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в разных странах День Победы отмечают в разные даты. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Рада снова соберется на внеочередное заседание

12.04 / В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек

14.05 / Появились первые рендеры нового пикапа Hyundai Santa Cruz

06.05 / Италию попросили помочь РФ плазмой выздоровевших от коронавируса

02.04 / США запускают масштабную операцию против наркокартелей и Мадуро

10.04 / Судьба памятника Коневу: Москва требует от Праги вернуть снесенный монумент

14.04 / “Больно не будет!” Поклонница вызвала Александра Емельяненко на бой

11.05 / Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены четверо украинских военных

07.04 / Из пыльцы был создан уникальный материал, который меняет форму в ответ на внешние раздражители

13.04 / У 34 сотрудников Большого театра оказался положительный результат на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска