Лавров призвал не устраивать судилищ над журналистами NYT и FT

15.05.2020, 13:53, Новости дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя публикации газет New York Times и Financial Times, призвал не устраивать судилищ над журналистами, но отметил важность их ответственности за свои статьи.

«Во-первых, я не слышал каких-либо идей или заверений о том, что у них будет в случае отсутствия реакции отозвана аккредитация. Я такого не слышал, и с Марией Захаровой мы этого не обсуждали. Я считаю, что ни она, ни я таких идей выдвигать не должны», – сказал Лавров в интервью РБК.

Министр подчеркнул, что по существу вопроса, прежде всего, должен разбираться Роскомнадзор, который уже предпринял соответствующие правовые действия.

«Я в принципе против того, чтобы устраивать судилище над журналистами, но, конечно же, журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют. … Я считаю, что, в принципе, проблемы, связанные с достоверностью информации, заслуживают особого внимания, заслуживают подхода, который будет действительно универсальным», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.

Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России. Российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.