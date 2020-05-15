В России сезон Премьер-Лиги доиграют без зрителей

15.05.2020, 13:53, Разное

В исполкоме Российского футбольного союза заявили, что чемпионат страны, приостановленный из-за пандемии COVID-19, продолжится с 21 июня. Сезон Премьер-Лиги футболисты доиграют без зрителей.

Касательно матчей Чемпионата России, то командам, по решению РФС, можно производить по пять замен. Сезоны ФНЛ и ПФЛ завершены 17 марта, а Кубок РФ предстоит доиграть. Матчи состоятся в месте, которое определят при учете эпидемиологической обстановки.

Футбольным клубам в рамках РПЛ придется сражаться без своих болельщиков – при пустых стадионах. Команды, оказавшиеся на 15-м и 16-м местах, вылетят в Национальную Лигу, а первые две из ФНЛ перейдут в РПЛ. Отменены стыковые матчи 13-й и 14-й команд Премьер-Лиги, а также 3-й и 4-й из Национальной Лиги.