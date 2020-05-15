 

МВД проверит сообщения о волгоградском депутате, надевшем орден на День Победы

15.05.2020, 13:48, Новости дня

Стражи порядка начали проверку сообщений, согласно которым депутат Волгоградской городской думы Андрей Гимбатов надел в День Победы орден Красной Звезды, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

«Проводится административное расследование (законности ношения награды)… В его рамках будет дана правовая оценка», – сообщила Смольянинова, передает РИА «Новости».

В Волгограде 9 мая по городу проехала автоколонна из ретроавтомобилей и военной техники, на бортах которой были прикреплены портреты 127 Героев Советского Союза, участвовавших в Сталинградской битве. Участниками акции стали также представители администрации области и города. Среди тех, кто проехал в колонне, был и Гимбатов. Позже в соцсетях его раскритиковали за то, что он надел военную форму и якобы прикрепил на грудь настоящий орден Красной Звезды.

Сам Гимбатов пояснил, что надел форму летчика времен войны в честь своего деда – Героя Советского Союза Владимира Шевченко, который был награжден медалями и орденами, в том числе и орденом Красной Звезды. Орден, который Гимбатов прикрепил к гимнастерке, по его словам, был муляжом.



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