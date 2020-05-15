Из Италии вылетел последний самолет с российскими военными

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15.05.2020, 13:48, Новости дня

Последний самолет ВКС с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщили в Минобороны.

«C аэродрома «Виллафранка» (Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что в пятницу самолетом Ил-76 из Италии убыла группа из 13 военнослужащих и одной единицы специальной военной техники.

«Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации. Проводил российских военнослужащих на аэродроме генеральный консул Российской Федерации в Милане Александр Нуризаде», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо.

Напомним, 8 мая первый самолет с российскими военными специалистами, которые оказывали помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел с аэродрома Вероны в Россию.



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