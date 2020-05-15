Скандалы: Космические хищения дошли до суда

15.05.2020, 13:22, Разное

Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос». Его экс-глава Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков обвиняются в организации преступного сообщества, похитившего 6,4 млрд руб. Это первое дело банкиров, дошедшее до суда,— расследование их незаконной деятельности еще продолжается в МВД.

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, расследованному следственным департаментом МВД. Само дело направлено для рассмотрения по существу в Тверской райсуд столицы. Материалы в него еще не поступили, а когда разбирательство начнется по существу, пока не понятно, так как из-за коронавируса в этом и других судах накопилось немало других дел.

СД МВД бывшие председатель правления ОАО «Фондсервисбанк» Александр Воловник, первый вице-президент банка Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела данного департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков в зависимости от роли каждого из них обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения, участие в нем и растрата в особо крупном размере).

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в опорном для ракетно-космической отрасли Фондсервисбанке, было возбуждено еще в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд руб., принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла.

Вначале следствием было установлено, что господин Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд руб., которые выводились в том числе за границу через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, увеличилась еще на 400 млн руб. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты — владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.

Следует отметить, что расследование дела Фондсервисбанка первое время велось довольно вяло. Лишь после вмешательства Генпрокуратуры в конце апреля 2017 года расследование резко активизировалось. Именно тогда в СИЗО оказались предполагаемые организаторы хищений, а теперь и ОПС — господа Воловник и Ладонщиков.

Впоследствии их, впрочем, перевели под домашние аресты, откуда они и ездили в СД МВД, чтобы знакомиться с материалами расследования. При этом в Генпрокуратуре отметили, что до суда дошла только первая часть расследования. В отношении предполагаемых организаторов ОПС ведется еще одно уголовное дело, по которому обвиняемым также проходит бывший гендиректор Столичной трастовой компании «Союз» и член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов, скрывшийся за границу. В рамках этого расследования фигурантам инкриминируется, по некоторым данным, хищение еще более 1 млрд руб.

Следует отметить, что возместить ущерб вряд ли удастся, так как господин Воловник, задолжавший в качестве поручителя около 8 млрд руб., был признан решением арбитражного суда банкротом. Под вопросом остается и обвинение в организации ОПС. Согласно недавним изменениям, принятым в законодательство, топ-менеджеров можно обвинять в этом преступлении лишь в том случае, если их организация заведомо создавалась для преступной деятельности. Фондсервисбанк, переименованный после санации в Роскосмосбанк, являлся вполне успешной финансовой структурой, созданной еще в июле 1994 года, то есть задолго до организации предполагаемого преступного сообщества.

Николай Сергеев