Скандалы: Тигру Амуру недокладывают мяса

15.05.2020, 13:42, Разное

Хищнику, известному своей необычной дружбой с козлом Тимуром, из-за коронавируса срезали рацион

Приморский сафари — парк из-за ограничительных мер, принятых при эпидемии по коронавирусу, полтора месяца не принимает посетителей. Денег на содержание зверей не хватает. И сотрудники вынуждены урезать животным рацион. Хищникам, грызунам, пернатым сейчас ищут опекунов. О том, как выживает сейчас сафари-парк, какие меры принимаются, чтобы не дать животным умереть с голоду, рассказал «МК» его директор Дмитрий Мезенцев.

– Да, рацион животным пришлось урезать. Мы вынуждены экономить, чтобы растянуть запас кормов до конца месяца. Потому что неизвестно, как долго еще продлится пандемия. Доходов нет, билеты не продаются. А расходы остались те же. Животных надо кормить, за ними нужно ухаживать, лечить их. У нас в сафари-парке – больше двухсот особей.

– Сколько в сутки хищникам требуется мяса?

– Около 70-80 килограммов. Каждый понедельник у крупных хищников, тигров, леопардов, львов, рысей, пум, голодный день. Но еще нужны овощи, зерно, комбикорм. Нам, конечно, помогают. Одна компания, например, уже второй раз привезла нам мясо, другая – огурцы. Вчера нам привезли сертификат на 300 тысяч рублей. Это как раз та сумма, что пойдет в счет уплаты долга за мясо. Но нам еще надо платить за электричество, за вывоз мусора, зарплату сотрудникам.

– Сколько у вас персонала?

– Сейчас осталось 10 человек. Мы ищем опекунов животных. У нас, например, живет лилигр Благ, который родился в 2012 году в передвижном зоопарке из Пятигорска, когда он гастролировал в Приамурье. Его мама – лигрица Алена, отец – африканский лев Граф. Это удивительно, нигде еще лигрицы не приносили потомства. И вот один из трех ее детенышей – Благ, названный в честь Благовещенска, живет у нас. Это очень редкий зверь. В природе они не встречаются. Хорошо бы для него нашелся опекун. На содержание Блага требуется 40 тыс. рублей в месяц.

– А как же знаменитый тигр Амур, друг козла Тимура?

– Тут даже возникла конкуренция. Сразу несколько человек и организаций захотели стать опекунами Амура. Выберем одного, скоро объявим об этом. На его содержание, как и на других тигров, требуется 40 тысяч рублей в месяц. Мы ищем опекуна для бурого медведя (25 тыс. руб.), для гималайского медведя (22 тыс.), для дальневосточного леопарда (17 тыс.), для рыси (14 тыс.), для волка (14 тыс.), для барсука (4 тыс.) … Опекуны могут в любое время проведать свое животное. На вольере будет установлена табличка, кто его опекает. У нас много мелких животных. Например, на содержание одной из птиц в месяц требуется около тысячи рублей. Кто-то может стать опекуном и для нее. Нам важно во время карантина и после его окончания не потерять ни одного хищника, копытного, грызуна или пернатого.

Светлана Самоделова