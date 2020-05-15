РФС досрочно завершил сезон ПФЛ

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15.05.2020, 13:30, Новости дня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), информирует пресс-служба РФС.

1 мая совет лиги по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве является затруднительным, передает ТАСС. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома РФС в середине марта.

Напомним, в марте в РФС заявили, что товарищеские матчи сборной РФ по футболу против команд Швеции и Молдавии и все тренировочные сборы национальных команд страны отменены для предотвращения распространения коронавируса.



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